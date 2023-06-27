Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle adliyede Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Tele1 yayın yönetmeni Yanardağ, terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi.

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İHA

CHP'nin fonladığı Tele1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü sempatizanlığıyla gündemde.

Canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi yapan Yanardağ için harekete geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alındı.

Hakkında tutuklama talep edildi

Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren Yanardağ, daha sonra 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.