Merdan Yanardağ'a HDP'nin ardından CHP de sahip çıktı Katıldığı programda terör elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a HDP'nin ardından CHP de sahip çıktı. CHP'li Yıldırım Kaya, "Merdan Yanardağ gazetecidir! Susturamazsınız" dedi.

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ensonhaber.com

CHP'ye yakın medyada terör övücülüğü faaliyetleri sürüyor.

Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan hakkında söyledikleri skandal etkisi yarattı.

Terör elebaşına övgüler dizen Yanardağ'a sosyal medyada tepkiler yükselirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Gözaltına alındı

Hakkında, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılan Yanardağ, gözaltına alındı.

HDP'den destek geldi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Merdan Yanardağ'a sahip çıkan HDP, asılsız iddialarla hükümeti suçladı.

Terör elebaşına 'sayın' dediler

Bebek katili Öcalan için "sayın" ifadesini kullanan HDP, ayrıca tehditler savurarak yargıyı hedef aldı.

CHP de sahip çıktı

Seçim süreci boyunca kol kola Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için çaba sarf eden HDP'nin ardından CHP de Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilliği görevlerini yürüten Yıldırım Kaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Merdan Yanardağ gazetecidir! Susturamazsınız"

Gözaltı haberini alıntılayan Kaya, "Merdan Yanardağ gazetecidir! Susturamazsınız." ifadelerini kullandı.