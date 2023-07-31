Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha reddedildi TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a karşı övgü dolu sözleri nedeniyle tutuklandı. Mahkeme,Yanardağ'ın tutukluluğuna itirazı kabul etmedi.

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ensonhaber.com

Merdan Yanardağ, canlı yayın esnasında bir skandala imza attı.

Bebek katili olarak nitelendirilen terörist başı Abdullah Öcalan’a, övgüler yağdırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrasında harekete geçti

Yanardağ hakkında, PKK/KCK terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle “Suçu ve suçluyu övme, “terör örgütü propagandası yapmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından Yanardağ gözaltına alındı.

Tutukluluğa itiraza bir kez daha ret

Buradan da adliyeye sevk edilen Merdan Yanardağ’ın tutukluluğu sürüyor.

34 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Yanardağ’ın tutukluluğu için yeniden itiraz edildi.

Mahkemeden gelen karara göre, Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha reddedildi.