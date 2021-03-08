Meral Akşener: İmamoğlu'nun paylaşımına saygı duyuyorum

Meral Akşener, İyi Parti ve CHP'liler arasındaki İmamoğlu'nun kadınlar günü paylaşımı tartışmasında fikirlere saygı duyduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aynı twee'te buluşturan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımının yankıları sürüyor.

İyi Parti'den ilk tepki İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'dan gelmişti.

İki ittifak ortağı İyi Parti ve CHP'liler arasında tartışmaya neden olan karşılıklı açıklamalardan sonra Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.

"İKİ FİKRE DE SAYGI DUYUYORUM"

Akşener, iki tarafın da hürrüyetçilik ilkesi çerçevesinde fikirlerini ifade ettiklerini söyleyerek saygı duyduğunu belirtti.

Akşener açıklamasında, "Kimsenin konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Hem sayın İmamoğlu'nun tweet'i hem Yavuz Ağıralioğlu'nun tutumu, kendi görüşlerini kendi bakış açılarını ortaya koyan, yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweet'i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Ben de saygı duyuyorum." dedi.

Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu açıklaması ViDEO

İMAMOĞLU VE AĞIRALİOĞLU'NUN TWEET'LERİ

İmamoğlu paylaşımında, "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerine yer vermişti



Yavuz Ağıralioğlu da "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." şeklinde tepki göstermişti.