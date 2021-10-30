Merkel'den Miçotakis'e uyarı: Ankara'yla makul diyalog kurulmalı

Yunanistan'a ziyaretlerde bulunan Angela Merkel," Ankara'yla makul diyalog kurulması iki tarafı da güçlendirir" dedi.

Almanya'nın ilk kadın başbakanı olarak kayıtlara geçen ve 16 yıldır bu görevi üstlenen Angela Merkel, veda turları kapsamında son resmi ziyaretlerinde bulunuyor.

Aldığı birçok kritik karar ile adından sıkça söz ettiren Merkel'in bu kez rotası Yunanistan oldu.

MICOTAKIS YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Başkent Atina'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile kapalı kapılar ardında bir dizi görüşmeler yapan Merkel, daha sonra Miçotakis ile kameraların karşısına geçti.

Konuğuyla yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamalarada bulunan Miçotakis, yine Türkiye'yi hedef göstererek, "Batı'nın ılımlılığı Türkiye'nin keyfi davranışlarını teşvik ediyor" dedi.

MERKEL: ANKARA'YLA MAKUL İLİŞKİLER KURULMALI

Açıklamalarıyla rasyonel diplomasi taraftarında olduğunu belirten Merkel, "Görüş ayrılıklarına rağmen Ankara'yla makul ilişkiler kurulmalı. İhtilaf noktalarında ortak tutum iki tarafı da güçlendirir." ifadelerini kullandı.



