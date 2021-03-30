Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman hakkında bilgiler..

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verilerek yerine Mustafa Duman getirildi. Peki Mustafa Duman kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı.

Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.

Vatandaşlar yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman hakkındaki bilgileri araştırıyor. Peki Mustafa Duman kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar..

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gördüğü bilinen Mustafa Duman, Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı.

2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak görev aldı.

2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönen Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

Mustafa Duman, 30 Mart 2021 tarihinde, görevden alınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine atandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararnamenin detayları ise şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."