Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Ağustos ayı faizi netleşecek...

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Ağustos ayı faizi netleşecek...

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanan Para Politikaları Kurulu (PPK), her ay faiz kararlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TBMM) ağustos ayında faizleri düşürüp düşürmeyeceğini merak ediyor.

Bu kapsamda Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Yılın 8. PPK faiz kararının açıklanacağı ''Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu takviminde yer alan bilgilere göre Ağustos ayı PPK toplantısı 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrasında saat 14:00'te MB'nin Ağustos ayına ilişkin faiz kararı duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI 2021

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı.

Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti.

Mayıs ayında da yine faizler yüzde 19'da sabit bırakılmıştı. Haziran ayında da açıklanan kararda faizlerin yüzde 19'da sabit kalacağı duyurulmuştu.

Son olarak Temmuz'daki toplantıda da karar değişmedi ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.