Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Haziran faiz kararı bekleniyor...

TCMB Haziran ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Yurt içi piyasaların merakla beklediği Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda.

Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Yılın 6. PPK faiz kararının açıklanacağı 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.

Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanmakta olan Para Politikaları Kurulu (PPK), her ay faiz kararlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Haziran Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haziran 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 17 Haziran 2021 saat 14.00'da sonuçları ile beraber kamuoyuna duyurulmuş olacak.

Düzenlenen son toplantıda para politikası için alınan karara göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.