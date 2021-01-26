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- Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir? Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu tarihleri 2021
Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir? Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu tarihleri 2021
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 14:32
2021 yılının ilk Merkür retrosuna kısıtlı bir zaman kala araştırmalar da hız kazandı.
Senede 3 defa gerçekleşen Merkür retrosu astroloji meraklılarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
Merkür Retrosu Kova burcunda başlayacak. 2021 yılının ilk gerilemesinin yaşanmasına günler kala retronun etkisi de merak ediliyor.
Peki Merkür retrosu 2021 ne zaman? İşte 2021 Merkür retrosu tarihleri..
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına gelmektedir. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamları barındırır.
Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır.
Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar.
MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?
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Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozulabilir.
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Banka hesaplarında yanlışlıklar veya karışıklıklar çıkabilir.
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Yarım kalan konular karşınıza çıkabilir.
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Kargolar yanlış teslim edilebilir.
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Havalimanında, bagajlar karışabilir veya kaybolabilir.
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Bilgi akışında aksaklıklar meydana gelebilir.
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İş yerlerinde bilgisayarlar çökebilir.
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Evde ki beyaz eşyalar veya elektronik aletler bozulabilir.
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Cep telefonunuz size hiç ummadığınız bir anda süpriz yapıp bozulabilir.
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Evlenmek, nişanlanmak veya bu tarihler belirlenmez.
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Ev alırken ya da satarken aksamalar yaşanabilir.
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İşyeri açmak için de uygun bir süreç değildir kalıcı olmayabilir.
2021 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
2021 yılında ilk Merkür gerilemesi 30 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda olacak. Bu yıl 3 kez Merkür gerilemesi yaşanacak.
İkincisi, 30 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında İkizler burcundayken, üçüncüsü 27 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında Terazi burcunda olacak.
2021 yılı Merkür retrosu tarihleri;
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30 Ocak – 21 Şubat arası
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29 Mayıs – 22 Haziran arası
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27 Eylül – 19 Ekim arası