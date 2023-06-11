Mersin ve Konya’ya şehit ateşi düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in acı haberleri ailelerine verildi.

İHA Türkiye, Kuzey Irak’tan gelen acı haberlerle yıkıldı… Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile Siirt 3'üncü Komanda Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Annesi sinir krizi geçirdi 5 yıllık uzman çavuş olan Kaya'nın acı haberi, Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. 2 çocuk annesi Meryem Kaya, oğlunun şehit düştüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. Kaya'ya hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yarın defnedilecek Bekar olan şehit Kaya'nın babası Hamza Kaya'nın birkaç yıl önce vefat ettiği belirtildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberi sonrası ağabey Cemal Kaya, taziyeleri kabul etti. Şehit Kaya'nın cenazesinin, yarın öğle vakti Konya'da defnedilmesi bekleniyor. Mersin'deki aileye acı haber ulaştı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in acı haberi ise Mersin'in Erdemli ilçesindeki eşi ve annesine verildi. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin'le paylaştı. 2 çocuk babasıydı Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin evinin bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.