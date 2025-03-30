Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İHA

Mersin'in Toroslar ilçesinde, seyir halindeki araç şerit ihlali yaparak kazaya yol açtı.

Dikkatisiz sürücü 3 otomobilin daha kazaya karışmasına sebep oldu.

KAZAYA 3 OTOMOBİL KARIŞTI

3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri, kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaralıları müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.