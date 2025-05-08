Mersin’in Mut ilçesinde bir parkta budama çalışması yapan belediye işçisi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü.
Talihsiz adamın ağır yaralandı.
AYAĞIYLA DALI İTMEK İSTERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ
Belediyede görev yapan 50 yaşındaki Hüseyin Bıyık, kuru dalları kesmek için iş makinesine ait kepçeye çıktı.
Hızarla kestiği dalı ayağıyla iterek yere düşürmek isteyen Bıyık, o sırada dengesini kaybederek kepçeden aşağıya düştü.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten sert beton zemine çakılan işçiyi gören çevredekiler hemen yardım çağırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hüseyin Bıyık’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bıyık’ın tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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