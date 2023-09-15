Mersin'de depremzedeleri dolandıranlara operasyon: 13 gözaltı kararı Mersin'de aralarında depremzedelerin de bulunduğu vatandaşları dolandıranlara yönelik operasyonlarda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte farklı tarihlerde internet siteleri üzerinden kiralık ev vaadiyle kapora alarak vatandaşları dolandıran, içerisinde depremzede vatandaşların da olduğu birçok kişiyi maddi ve manevi olarak mağdur durumuna düşüren şahıslar olduğunu belirledi.

Ekiplerin yapmış oldukları geniş çaplı çalışmada 13 şahıs belirlenirken operasyon için bugün düğmeye basıldı.

Aramalar sürüyor

Özel harekat ve drone desteğiyle belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)