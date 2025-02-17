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Haber Merkezi

Organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, bu kapsamda operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, bu çerçevede gerçekleştirilen "HÜCRE-12" operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-12” operasyonlarında; 22 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin; 15'i tutuklanırken 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 33 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi.