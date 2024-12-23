Muğla'da dün sabah saatlerinde yaşanan acı olayda, havalanan ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptı.
Düşen helikopterde Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal yaşamını yitirdi.
CENAZE MERASİMİ DÜZENLENDİ
Muğla'da düzenlenen törenin ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı.
Görev şehidi emekli Albay Pilot Bayram Çiçek'in naaşı da ambulansla memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.
Çiçek için Laal Paşa Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi.
ŞEHİT AHMET İNCE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK
Pilot Çiçek'in eşi Gülay ve oğlu Gökberk uzun süre gözyaşı dökerken, yakınları da tabuta sarılarak ağladı.
Namazın ardından Çiçek'in cenazesinin Hacınuhlu Mahallesi Şehit Ahmet İnce Mezarlığına götürülerek toprağa verileceği bildirildi.
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