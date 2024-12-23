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Mersin'de Pilot Bayram Çiçek için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de Pilot Bayram Çiçek için cenaze töreni düzenlendi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen helikopter kazasında yaşamını yitiren görev şehidi emekli Albay Pilot Bayram Çiçek için cenaze merasimi düzenlenirken, cenazede pilot Çiçek'in eşi Gülay ve oğlu Gökberk uzun süre gözyaşı döktü.