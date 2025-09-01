Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi yakalandı

Emniyet güçleri, zehir tacirlerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mersin'de düğmeye basıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde yürüttüğü ortak operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
"ZEHİR TACİRLERİNE İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.
Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız.
Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."