Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi yakalandı

Emniyet güçleri, zehir tacirlerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mersin'de düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde yürüttüğü ortak operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

"ZEHİR TACİRLERİNE İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: