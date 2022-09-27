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    Mersin'deki polisevine saldırı anları kamerada

    Mersin'deki polisevine saldırı anları kamerada

    2 kadın teröristin gece saatlerinde Tece Polisevi'ne düzenledikleri saldırı anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • 27.09.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:00
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    Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi, 23.00 sıralarında kalleş terör saldırısının hedefi oldu…

    Daha önceden bölgede keşif yaptıkları belli olan kadın teröristler, sırtlarındaki çanta ile bölgeye gelerek saldırıyı gerçekleştirdi.

    Kadın teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 2 kadın teröristin polisevine sessizce yaklaşıp silahlarını ateşledikleri ve çatışmaya girdikleri anlar yer aldı.

    Çatışmaya bekçiler de katıldı

    İlk olarak bir polis memurunun nöbet tuttuğu kulübeye yönelen teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmaya bölgeye sevk edilen bekçiler de katıldı.

    Mersin'de polisevine silahlı saldırı ViDEO

    Bomba ile kendilerini patlattılar

    Kaçamayacaklarını anlayan teröristler, sırtlarındaki çantada bulunan bomba düzeneğini patlatarak kendilerini imha etti.

    Mersin deki polisevine saldırı anları kamerada #1

    1 polis memuru şehit oldu

    Çatışma sırasında yaralanan polislerden Sedat Gezer (40), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    Mersin deki polisevine saldırı anları kamerada #2

    “Patlama ile kopan bir kafa ve 4 bacak var”

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerini patlatan teröristlerin kimliklerinin, parçaların birleştirilerek tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Bir teröristin kimliğini önemli ölçüde belirlediler. Çünkü patlama ile kopan bir kafa ve 4 bacak var. Arkadaşlar toparladılar.”

    Mersin deki polisevine saldırı anları kamerada #3

    Saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Dilşah Ercan

    Bakan Soylu’nun açıklamalarının ardından beklenen haber, İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin, Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğunu açıkladı.

    Örgütün, sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi

    Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Ayrıca, terörist hakkında Türkiye metropollerinde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

    Mersin deki polisevine saldırı anları kamerada #4


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