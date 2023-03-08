Mersin'deki sağlık kuruluşlarında 22 bin 113 depremzedenin tedavisi tamamlandı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından kentteki hastanelere sevk edilen yaralı afetzedelerden 22 bin 113'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

Asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan yüzlerce depremzede de tedavi için Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Burada yaralılara anında müdahale edilirken, vatandaşların bütün ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor.

Vali Pehlivan depremzedeleri ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren depremzedeleri ziyaret etti.

Yaralı afetzedelerle görüşüp "geçmiş olsun" dileklerini ileten Pehlivan, Başhekim Opr. Dr. Sadık Emre Direk'ten tedavi süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

22 bin 113 vatandaş taburcu oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, depremlerde yaralanan 23 bin 561 afetzedenin hava, kara ve deniz yoluyla kentteki hastanelere getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: