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    Mersinli şehit toprağa verildi

    Kuzey Irak’ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.
    • 02.09.2022 - 14:38
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    Mersinli şehit toprağa verildi

    Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Kuzey Irak’ta EYP patlaması sonucu şehit oldu.

    Şehidin naaşı toprağa verilmek üzere baba ocağı Mersin'e gönderildi.

    Ailesinin yaşadığı Tarsus ilçesine bağlı Hacı Hamzalı Mahallesindeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Şehit Ömer Kara İlkokulu bahçesine getirildi.

    Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu okulun bahçesine getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    Şehidin ailesini teselli etmeye çalıştılar

    Şehidin annesi Ayfer ile babası Bülent Meteöz’ü yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı.

    Okul bahçesinde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    1 yıl önce evlendi

    Şehidin cenaze namazını Mersin Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Şehidin naaşı bir süre omuzda taşındıktan sonra toprağa verilmek üzere Hacı Hamzalı Mezarlığına götürüldü.

    İHA'nın aktardığına göre Okan Meteöz’ün Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi.

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    Mersinli şehit toprağa verildi #2

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