Fenomen Merve Taşkın, Türkiye'yi terk ettiğini söyledi.

Bali'ye gitmek için bindiği uçakta paylaşım yapan Taşkın, gözyaşlarını tutamadı.

"Sürekli kapıma polis geliyor." diyen Taşkın'la ilgili ise yeni bir gelişme gündeme geldi.

YAKALAMA KARARI

Burak Doğan'ın haberine göre; Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Taşkın'ın ismi, son dönemde uyuşturucu operasyonları ile gündeme gelmişti.

"SÜREKLİ YATAĞIMIN KÖŞESİNE KIYAFET KOYUYORDUM"

Türkiye’den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Taşkın, yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Taşkın, “Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum.” ifadelerini kullanmıştı.