Merve Taşkın iç çamaşırlı pozuyla oy kullanın çağrısı yaptı Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşarak 'oy kullanma' çağrısında bulundu. Feyza Altun'un avukatlığını yaptığı Taşkın, teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmişti.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimler için son iki gün...

Seçimlere günler kala ünlü isimler de yaptıkları açıklamalarla oy tercihlerini açıklamaya devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bekaret açıklamasıyla adından söz ettirmişti.

Paylaştığı fotoğraflardan dolayı beraat etmişti

Fenomen geçtiğimiz günlerde de yargılandığı teşhircilik davasında beraat etmişti.

Avukatlığını Feyza Altun yaptı

Duruşmaya avukatı Feyza Altun ile birlikte katılan Merve Taşkın, "Fotoğraflarımın müstehcen olduğunu düşünmüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

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'Oy kullanın' dedi

Merve Taşkın, son olarak seçimlerle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşarak 'oy kullanma' çağrısında bulundu.

"Benim gibi yargılanmak istemiyorsanız 14 Mayıs günü doğru kişiye oy veriniz"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Merve Taşkın mesajında şu ifadeleri kullandı:

Eğer benim gibi özgürce “normal” fotoğraflar paylaştığınızda mahkemelerde yargılanmak istemiyorsanız 14 Mayıs günü doğru kişiye oy veriniz lütfen.

Paylaşımın altına erotik sitelerin linkini veren Taşkın, sosyal medyada dalga konusu oldu.