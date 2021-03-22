Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl ve nereden alınır? e-Devlet MYB doğrulama ekranı..

Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl ve nereden alınır? e-Devlet MYB doğrulama ekranı..

Belli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve çalışan kişiler, yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilen, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmak zorundadır. Peki MYB nasıl alınır?

Bazı tehlikeli işler veya meslekler, sizden mesleki yeterlilik belgesi talep etmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır. Kalite güvencesi sağlanmış bir sistem aracılığıyla, tarafsız, güvenilir ve adil yapılan ölçme değerlendirme sonucunda kişiye verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gereken vatandaşlar, nasıl ve nereden alınacağını araştırıyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen belgenin bazı şartları bulunuyor. Peki MYB belgesi nasıl, nereden alınır? İşte bilmeniz gerekenler..

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.