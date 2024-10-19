Mesrur Barzani'den PKK'ya çağrı: Silahları bırakın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Neçirvan Barzani, 1 saat süren görüşmede Türkiye ve IKBY işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunarak ülkesine dönmüştü.

Bu görüşmenin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE PKK'YA KARŞI SAVAŞIYOR, BİZE DEĞİL"

Barzani, Erbil merkezli K24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına karşı düzenlediği operasyonlara değindi.

Barzani, Türkiye'nin IKBY'ye karşı bir çatışma içerisinde olmadığının altını çizerek şu cümleleri kullandı:

"PKK BİZE KULAK ASMIYOR"

Terör örgütü PKK'nın IKBY iktidarını tanımadığını kaydeden Barzani, terör örgütünün buradaki halkın köyüne ve tarlasına gitmesine izin vermediğini dile getirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

PKK kendini oraların hakimi görüyor, halkımızdan haraç alıyor, halkımıza sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor. Bu tek yönlü bir sorun değildir, çok derin meseledir. Biz hükümet olarak savaşın daha fazla içeri gelmesini önledik. PKK’ya kalsa savaşı Duhok, Zaho ve diğer şehirlerimize taşırdı. Peşmerge PKK’nın daha fazla gelmemesi için bir hat oluşturdu. Şu an da yüzlerce köyümüze savaş devam ettiği için hizmet götürülemiyor. PKK hiçbir şekilde bize kulak asmıyor.