Mesut Özil, AK Parti'nin yeni yönetiminde girdi

Haber Merkezi

AK Parti Ankara'da tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Tören başlamadan önce salonun girişine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan -11 derece soğuk havaya rağmen toplanan 60 bin kişiye hitap etti.

YENİ LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM: MESUT ÖZİL

Coşku salonun içinde de devam ederken AK Parti'nin yeni yönetimi oluşturuldu.

Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) şekillendi.

75 kişiden oluşan listede dikkat çekici isimler olsa da en göze çarpanı Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi ile bilinen ünlü futbolcu Mesut Özil oldu.

Özil, listeye 43'üncü sıradan girerken, bu konudaki kulisler de doğrulanmış oldu.

MUHALİFLERİN MESUT ÖZİL LİNÇLERİ

Ünlü futbolcunun AK Parti'de siyaset yapacağına yönelik uzun süredir birçok söylenti dolaşıma girerken Özil, AK Parti ve Erdoğan'a yakınlığı nedeniyle de çokça eleştirilere maruz kaldı.

Özil, özellikle muhaliflerin sosyal medya linçleriyle birçok kez hedef haline getirildi.