Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı Ünlü futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı son destek paylaşımında, Erdoğan'ın vefat eden annesi, eşi ve kızları için yaptığı duygu dolu konuşmayı da paylaşarak Gerçeği görmek doğru kararlar vermektir' notunu düştü.

ensonhaber.com

Başakşehir formasıyla kariyerini noktalayan ünlü futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir destek paylaşımında daha bulunarak hem duygulandırdı hem de gönülleri fethetti.



Özil, Erdoğan'ın gençlerle çıktığı soru cevap yayını öncesi açıklamalarda bulundu ve yayın sonrası bir video paylaştı.

"Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir"

Ayrıca, Erdoğan'ın vefat eden annesi, eşi ve kızları için yaptığı duygu dolu konuşmayı da paylaşarak 'Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir' notunu düştü.