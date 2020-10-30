Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası siyaset dünyası derin üzüntü duydu

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatının ardından siyaset dünyasından isimler, Mesut Yılmaz'ın vefatına ilişkin taziye mesajları yayınladı.

Eski Başbakan ve eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Mesıt Yılmaz'ın oğlunun vefatının ardından kendisini topralayamadığını ve bir süredir yoğun bakımda olduğunu söyledi.

72 yaşında hayata veda eden Mesut Yılmaz'ın ölüm haberinin ardından siyaset dünyasının önemli isimleri taziye mesajlarını yayınladı.

SİYASET DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Eski Başbakanlardan Sayın Mesut Yılmaz’ın vefatını derin bir üzüntü İle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye’ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz’a Alllah’tan rahmet, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Eski Dışişleri Bakanımız ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Bugün vefat eden değerli siyaset ve devlet adamı, önceki Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz"





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Türkiye’nin yetiştirdiği kıymetli devlet insanı, Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz’ı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti... Merhuma Allah’tan rahmet, değerli eşine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "Başbakanlık ve bakanlık görevlerinde bulunmuş Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Vefat haberini aldığımız, eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim."





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eski Başbakanlarımızdan değerli devlet adamı Sayın Mesut Yılmaz’ın vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, değerli ailesi, tüm sevenleri ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye siyaset hayatının mümtaz simalarından, eski başbakanımız Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, eşi Berna Hanım’a, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Muharrem İnce: "Önceki Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."