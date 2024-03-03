Mete Yarar ile eski CHP Milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, siyasi arenada gerilim giderek tırmanıyor.

Özellikle televizyon ekranlarında yapılan canlı yayınlarda yaşanan tartışmalar çoğu zaman sert münakaşalara dönüşüyor.

Gecenin tartışması ise tv100 ekranlarında yaşandı.

"Ben senin oğlun değilim"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk arasında yaşanan tartışmada Öztürk, Yarar'ın sesini yükselttiğini belirterek, "Ben senin oğlun değilim. Bana niye bağırıyorsun?" dedi.

"Bize şey muamelesi çekmeyin"

Bunun üzerine Mete Yarar, "Kim sana oğlum dedi ya? Benimle konuşurken lütfen bize şey muamelesi çekmeyin. Siz bize neyi söylüyorsunuz?" çıkışında bulundu.

Yarar'ın ifadesine karşı Öztürk'ün tepkisi giderek şiddetlendi ve ardından her iki tarafın da "Benimle böyle konuşma." demesiyle programda tansiyon iyice yükseldi.

Sunucu Başak Şengül yaşanan bu şiddetli tartışmanın ardından havanın daha da gerilmemesi için araya gitmek zorunda kaldı.

