Meteoroloji alarm verdi: Kar geliyor

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Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Daha önce kar yağışının Batı için Ocak ayında görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen son açıklamasında "Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağmur, Doğu Anadolu'da hafif karla karışlık yağmur ve kar yağışlı." geçecek dedi. Ayrıca İstanbul'a ilk karın bu pazar düşebileceğini de açıkladı. "Cumartesi Marmara'dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek"

Şen'in açıklamalarının yanı sıra Meteoroloji de Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı beklendiği bildirildi.