Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü yağışlı hava yeniden geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü girilecek yeni yağışlı havanın yurdun genelini etkileyeceği ve pazartesi gününe kadar yağışların devam edeceği ifade edildi.

İHA

Haziran ayına giriş yapmamıza rağmen Türkiye'de yağışlı havanın etkisi devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, ülke genelinden uzaklaşan yağışlı havaya yeniden girileceğini bildirdi.

Perşembe günü yağışlar yeniden geliyor

Abdullah Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre perşembe günü yeni bir yağışlı havanın yurdumuzu etkilemesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz"

Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini dile getiren Macit, şu ifadeleri kullandı:

Marmara’nın güneyi, Ege, İç Anadolu’nun batısında başlayacak yağmurlu yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli ve yerel olan yağışların perşembe günü İç Ege’de, İç Anadolu’nun kuzey batısında, cuma günü de İç Anadolu’nun kuzeyinde, Orta ve Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz.

Macit, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

7 gün boyunca devam edecek

Hava sıcaklığının yağışla beraber azalacağına dikkati çeken Macit şöyle konuştu:

Yağışlı hava pazartesi gününe kadar yurdumuzda devam edecek, bunu söyleyebilirim. Mevsim normallerinde beklediğimiz hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda önümüzdeki 7 gün boyunca yağışların devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Üç büyükşehirde hava durumu

Macit, önümüzdeki günlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek hava olaylarına ilişkin ise şunları kaydetti:

İstanbul’da önümüzdeki üç gün boyunca önemli bir yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı 24-25 dereceler civarında. Ankara’da perşembe günü akşam saatlerinde yağışımız başlıyor, cuma ve cumartesi aralıklı olarak devam edecek. Cuma günü Ankara’da kuvvetli gök gürültülü yağış bekliyoruz. İzmir’de ise perşembe günü için iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Cuma günü sağanak yağışın gök gürültülü olarak devam ettikten sonra cumartesi yağış beklentimiz yok. İzmir’de de hava sıcaklığının 28 ila 30 derece civarında olmasını bekliyoruz.

Macit, yurt geneli oluşacak yağışlı havanın yerel, kuvvetli ve kısa süreli oluşacağını, küçük ölçüde dolular beklendiğini ifade etti.