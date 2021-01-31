Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji, İstanbulluları kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da bu gece yarısı kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

50 KENT İÇİN SARI, 5 KENT İÇİN TURUNCU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında 50 kent için sarı renkli uyarı verildi.

Bu şehirler arasında; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Amasya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Balıkesir, Bingöl, Bilecik, Bursa, Çorum, Çanakkale, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bayburt, Bartın, Yalova, Osmaniye, Karabük ve Düzce yer aldı.

Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman için de turuncu kodlu uyarı verildi.

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