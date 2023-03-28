Meteoroloji uyardı! 54 kentte sıcaklıklar 20 derece düşecek Hava tahmin raporuna göre, ayın son haftasında yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. 54 il için sarı kodlu uyarı verilirken yarın bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak.

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Türkiye bu sene çok fazla kış yaşamadı.

Kış sezonuna geç giren ülkemizin bazı kesimlerinde yeniden kar bekleniyor.

Batı kesimlerden başlayarak sıcaklık hissedilir derecede azalacak.

Yarın yurdun iç kesimlerinde kar yağışı beklenirken sıcaklık da 20 derece kadar düşecek.

Ülke genelinde soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmalı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

54 il için sarı kodlu uyarı

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce

23 ilde ise kar yağışı bekleniyor

Yarından itibaren ise sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kar beklenen iller ise şu şekilde sıralandı:

Ankara, Bolu, Kayseri, Eskişehir, Amasya, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Çankırı, Çorum, Karabük, Bilecik, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar.