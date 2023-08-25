Meteoroloji uyardı: Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor Peş peşe uyarılarda bulunan Meteoroloji, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde beklenen olumsuz hava şartları konusunda vatandaşlara seslendi.

AA & Ensonhaber

Rize'de gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, sel felaketline neden oldu.

Çayeli ilçesinde toprak kaymaları sonucu birçok köy yoluyla ulaşım bağlantısı kesildi.

Bazı evler hasar alırken, risk altındaki hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Rize ve Artvin için gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin yanı sıra Artvin için de gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Açıklamaya göre, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel ve su baskını uyarısı

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Vatandaşlardan, olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.