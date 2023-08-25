Rize'de şiddetli yağış: Dere suları yükseldi, evler boşaltıldı Çayeli ilçesinde etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. İş makineleri ulaşımın sağlanması için harekete geçerken, 24 vatandaş tahliye edildi.

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AA & Ensonhaber

Rize, son dönemde bir kez daha şiddetli yağışlara sahne oldu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sonucu risk altındaki evler boşaltılmıştı.

Şiddetli yağış heyelana neden oldu

Dün gece bir kez daha etkisini artıran yağış, Çayeli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde sel ve heyelanları beraberinde getirdi.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.

Yollar ulaşıma kapandı

Dere, Yalı Mahallesi'nde yola taş ve toprak taşıdı. İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şirinköy'de toprak kayması sonucu yol kapanırken, iş makineleri ulaşımı yeniden sağlamak için harekete geçti.

8 ev boşaltıldı

Öte yandan AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından, ilçede 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Güvenlik önlemi alınırken, 24 vatandaş tahliye edildi.

Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu - FOTO GALERi

Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Toprak kayması sonucu evin duvarının yıkıldığı ve mutfağın çamurla kaplandığı görüldü.

Yetkililer, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.