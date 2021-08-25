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- Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor
- DHA
- 25.08.2021 - 13:10
- Güncelleme : 25.08.2021 - 13:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sıcaklık uyarısı geldi.
MGM'nin son verilerine göre; 26 Ağustos itibariyle Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları artacak.
SICAK HAVA DALGASI GELİYOR
Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERDE GÖRÜLMESİ BEKLENEN DERECELER
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'da 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği bekleniyor.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı da yapıldı.