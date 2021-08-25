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    Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

    Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının yarından itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 13:14
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    Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sıcaklık uyarısı geldi.

    MGM'nin son verilerine göre; 26 Ağustos itibariyle Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları artacak.

    SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

    Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor #1

    İLLERDE GÖRÜLMESİ BEKLENEN DERECELER

    Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'da 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği bekleniyor.

    ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

    Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı da yapıldı.

    Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor #2

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