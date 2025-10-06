Meteoroloji uyardı: Yunanistan'dan 'siklon dalgası' geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu tahminlerine göre Türkiye, 'siklon dalgası'nın etkisi altına girecek.

Ülkede, bu geceden itibaren etkisini gösterecek olan ve Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası', kuvvetli ve yağışlı bir sistem olarak biliniyor.

'SİKLON DALGASI' İLK ETKİLERİNİ BU GECE GÖSTERECEK

Yurt genelinde yağışların hafta boyunca aralıksız devam edeceği ve özellikle bazı bölgelerde su baskını riskinin yüksek olduğu bildirildi.

MGM'nin son tahminlerine göre, siklon dalgası, ilk etkilerini bu gece Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kıyılarında gösterecek.

Hava koşulları hızla kötüleşecek ve başta İstanbul olmak üzere Marmara şehirleri şiddetli sağanak yağışa teslim olacak.

İSTANBUL VE KIYI ŞEHİRLERE YAĞMUR ALARMI

Sistem, salı sabahından itibaren etkisini artırarak güneye doğru yayılacak.

Ege ve Akdeniz kıyı ve iç kesimlerinde de aralıksız ve kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Siklonun getirdiği yüksek nem ve yoğun yağış potansiyeli nedeniyle, özellikle Salı ve Çarşamba günleri boyunca, Marmara, Ege ve Akdeniz çevrelerinde yüksek su baskını ve taşkın riski bulunuyor.

Kıyı şeritlerinde deniz ulaşımında aksamalar ve fırtınayla birlikte deniz seviyesinde yükselmeler görülebilir.

TÜM HAFTA BOYU SÜRECEK KESİNTİSİZ YAĞIŞLAR

Yunanistan üzerinden gelen bu kuvvetli yağışlı hava kütlesi, sadece batı bölgeleri ile sınırlı kalmayacak.

MGM'ye göre siklon dalgası, hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak ve aralıklı şiddetli yağışlar getirecek.

Yağışlı hava sisteminin etkisi, hafta sonuna doğru doğu bölgelerine kayana kadar devam edecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgasının etkisiyle, bu gece (Pazartesiyi salıya bağlayan gece) itibarıyla İstanbul ve İzmir'de hava koşulları hızla kötüleşecek ve hafta boyunca zorlu geçecek.

İstanbul, siklonun ilk ve en şiddetli etkilediği bölgelerden olacak; kuvvetli ve aralıksız sağanak yağışlar beklendiği için salı ve çarşamba günleri su baskını riski oldukça yüksek.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI YAPILIYOR

Benzer şekilde İzmir ve tüm Ege kıyıları da sistemin merkezinde yer alacak; şiddetli sağanaklar, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldığından sel ve taşkınlara karşı azami dikkat gerekiyor.

İç bölgelerde yer alan Ankara ise, batı illerine kıyasla sisteme biraz daha geç ve hafif girecek; kentte yağışlar yine etkili olacak olsa da, su baskını riski İstanbul ve İzmir kadar yüksek beklenmiyor, ancak Başkentlilerin de hafta boyunca serin ve yağışlı bir havaya hazırlıklı olması gerekiyor.

SEL VE SU TAŞKINLARINA KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Vatandaşların can ve mal kaybını önlemek amacıyla Meteoroloji'nin yaptığı uyarıları dikkate alması hayati önem taşıyor.

Sel ve su baskını riskine karşı şu önlemler alınabilir:

Dere yatakları ve bodrum katlarında bulunan eşyaların güvenli yerlere taşınması.

Ani sel tehlikesine karşı araçların güvenli ve yüksek alanlara park edilmesi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması.

Zorunlu olmadıkça yağış anında dışarı çıkılmaması ve trafikte yavaş ve tedbirli olunması.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

6 Ekim Pazartesi:

7 Ekim Salı:

8 Ekim Çarşamba:

9 Ekim Perşembe:

10 Ekim Cuma: