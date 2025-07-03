Meteoroloji uzmanı yanıtladı: Avrupa'daki rekor sıcaklıklar Türkiye'ye gelir mi?

Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisiyle kavruluyor.

İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz, sıcak hava dalgasından etkilenen ülkeler arasında başı çekerken kıtanın diğer bölgelerinde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Sıcak hava dalgası Türkiye'nin birçok ilinde de etkisini sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla beraber tüm yurtta orman yangınlarında artış yaşandı.

"REKOR SICAKLIK GÖRMEYECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye'de beklenen sıcaklıklara ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da sıcaklıkların arttığından söz eden Özdemirci, Türkiye'de birkaç gündür serin havanın yaşandığını ama sıcaklığın normallerin üzerine çıkacağını dile getirdi.

"Rekor sıcaklık görmeyeceğiz" diye konuşan Özdemirci, orman yangınlarına ilişkin ise uyardı.

Özdemirci, 41 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların orman yangınlarına neden olabileceğini belirtti.