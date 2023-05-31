Meteoroloji ve Valilik uyardı! Ankara'da sağanak yağmur bekleniyor

Yaz aylarına girilirken yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü mayıs ayının sonunda, birçok il için sağanak yağmur uyarısında bulunuyor.
Bu illerden biri de Ankara.
Başkent'te birkaç gündür devam eden yağışlar, kenti olumsuz yönde etkiledi.
Ankaralıların yağmurla imtihanı
Bölge halkı yağmur nedeniyle araçlarıyla yollarda kaldı, su baskınlarıyla mücadele etti.
Her yağmur sonrası oluşan manzaralar ise vatandaşları adeta çileden çıkarttı. Dün ortaya çıkan kareler ise alt yapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.
Ana erterlerde biriken sular, araçları adeta yuttu.
Henüz bölgede olumsuzluklar giderilmeden yeni bir uyarı daha geldi.
3 gün boyunca sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde devam eden sağanağın hafta başına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.
Hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Tekin, şu bilgileri verdi:
Başkent Ankara, önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak. Hava sıcaklıkları 24 ila 25 derece arasında seyredecek, özellikle öğle saatlerinden sonra başkentte yağışlar yerel kuvvetli olabilir. Başkentli vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.
Valilik'ten uyarı
Ankara Valiliği, kent genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.