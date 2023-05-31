Meteoroloji ve Valilik uyardı! Ankara'da sağanak yağmur bekleniyor Kentte birkaç gündür devam eden yağışlar, olumsuzluklara yol açarken yeni bir yağmur haberi daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağmurun devam edeceğini belirtti.

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Yaz aylarına girilirken yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü mayıs ayının sonunda, birçok il için sağanak yağmur uyarısında bulunuyor.

Bu illerden biri de Ankara.

Başkent'te birkaç gündür devam eden yağışlar, kenti olumsuz yönde etkiledi.

Ankaralıların yağmurla imtihanı

Bölge halkı yağmur nedeniyle araçlarıyla yollarda kaldı, su baskınlarıyla mücadele etti.

Her yağmur sonrası oluşan manzaralar ise vatandaşları adeta çileden çıkarttı. Dün ortaya çıkan kareler ise alt yapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ana erterlerde biriken sular, araçları adeta yuttu.

Henüz bölgede olumsuzluklar giderilmeden yeni bir uyarı daha geldi.

3 gün boyunca sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde devam eden sağanağın hafta başına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Tekin, şu bilgileri verdi:

Başkent Ankara, önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak. Hava sıcaklıkları 24 ila 25 derece arasında seyredecek, özellikle öğle saatlerinden sonra başkentte yağışlar yerel kuvvetli olabilir. Başkentli vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.

Valilik'ten uyarı

Ankara Valiliği, kent genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: