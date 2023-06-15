Meteoroloji'den 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı
ensonhaber.com

Türkiye, haziran ayıyla birlikte yeniden yağmurun etkisi altına girdi.

Birçok kentte sıcaklıklar düştü.

Yaz sezonuna hazırlanılırken, Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Hafta boyunca yurdun çoğu kesiminde etkili olan yağmurun, önümüzdeki günlerde şiddetini artıracağı belirtildi.

Uyarılan iller

Böyle 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı verildi.

Bu kapsamda sarı kodla uyarılan iller şu şekilde;

Ağrı, Erzincan, Kars, Bayburt, Iğdır, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Ardahan,

Turuncu kod ise; Giresun, Rize, Artvin, Trabzon illerine verildi.

Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.