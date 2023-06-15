Meteoroloji'den 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toplamda 13 il için sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. İşte o iller...

ensonhaber.com Türkiye, haziran ayıyla birlikte yeniden yağmurun etkisi altına girdi. Birçok kentte sıcaklıklar düştü. Yaz sezonuna hazırlanılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Hafta boyunca yurdun çoğu kesiminde etkili olan yağmurun, önümüzdeki günlerde şiddetini artıracağı belirtildi. Uyarılan iller Böyle 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı verildi. Bu kapsamda sarı kodla uyarılan iller şu şekilde; Ağrı, Erzincan, Kars, Bayburt, Iğdır, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Ardahan, Turuncu kod ise; Giresun, Rize, Artvin, Trabzon illerine verildi. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.