Meteorolojiden 18 kente sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 il için sarı uyarı yapıldı. Bu bölgelerde gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterecek.

Meteorolojiden 18 şehrimize sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Adana, Artvin, Batman, Bayburt, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Trabzon ve Tunceli olarak sıralandı.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öğle ve akşam saatleri arasında etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün öğle ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanağın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.