Meteoroloji'den 28 şehir için sarı kod: Valilik Ankaralıları uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 28 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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Yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 28 şehrimize sarı kodlu uyarı geldi, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak, Uşak.

Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından da vatandaşlara uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.