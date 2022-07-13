Petrol
99.41
-0.08%
Euro
17.4934
0.60%
Dolar
17.378
0.37%
Altın
963.29
0.37%
Borsa
2434
0.00%
Bitcoin
343.445
-2.60%
BTXN Coin
7.29
1.10%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C
    Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji tarafından açıklamaya göre; İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere, birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.
    • 13.07.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bayram tatili birçok ilde, sağanak yağışlarla geçti.

    Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları artarken, bazı bölgeler gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girdi.

    Bayram sonrasında havanın nasıl olacağı ise merak konusu oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre; hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında olması beklenirken, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

    Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

    Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

    Sağanak yağış uyarısı

    Marmara bölgesinde, az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Edirne: 32°C, az bulutlu ve açık

    İstanbul: 29°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Kırklareli: 28°C, parçalı ve az bulutlu

    Kocaeli: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Kütahya ve Afyonkarahisar çevresi için yağış bekleniyor

    Ege’de, az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık

    İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık

    Kütahya: 25°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Manisa: 32°C, az bulutlu ve açık

    Meteoroloji den birçok il için sağanak yağış uyarısı #1

    Akdeniz, az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Adana: 34°C, parçalı ve az bulutlu

    Antalya: 35°C, az bulutlu

    Hatay: 32°C, parçalı ve az bulutlu

    Isparta: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    İç Anadolu, az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Çankırı: 29°C, parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den birçok il için sağanak yağış uyarısı #2

    Batı Karadeniz

    Batı Karadeniz, parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Bolu: 21°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Düzce: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Kastamonu: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Sinop: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

    Konya: 31°C, az bulutlu ve açık

    Meteoroloji den birçok il için sağanak yağış uyarısı #3

    Orta ve Doğu Karadeniz

    Orta ve Doğu Karadeniz, parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Amasya: 28°C, parçalı bulutlu

    Çorum: 28°C, parçalı bulutlu

    Samsun: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

    Trabzon: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    Meteoroloji den birçok il için sağanak yağış uyarısı #4

    Doğu Anadolu

    Doğu Anadolu, az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Erzurum: 30°C, az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

    Kars: 31°C, parçalı az bulutlu

    Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık

    Van: 29°C, az bulutlu ve açık

    Meteoroloji den birçok il için sağanak yağış uyarısı #5

    Güneydoğu Anadolu

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Diyarbakır: 41°C, az bulutlu ve açık

    Gaziantep: 38°C, az bulutlu ve açık

    Siirt: 40°C, az bulutlu ve açık

    Şanlıurfa: 41°C, az bulutlu ve açık

    Meteoroloji den birçok il için sağanak yağış uyarısı #6


    İlginizi Çekebilir

    Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
    Gündem

    Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
    Gündem

    Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir