Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından açıklamaya göre; İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere, birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.

Bayram tatili birçok ilde, sağanak yağışlarla geçti.

Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları artarken, bazı bölgeler gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girdi.

Bayram sonrasında havanın nasıl olacağı ise merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre; hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında olması beklenirken, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Sağanak yağış uyarısı

Marmara bölgesinde, az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne: 32°C, az bulutlu ve açık

İstanbul: 29°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kütahya ve Afyonkarahisar çevresi için yağış bekleniyor

Ege’de, az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık

Kütahya: 25°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa: 32°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz, az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 35°C, az bulutlu

Hatay: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

İç Anadolu, az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çankırı: 29°C, parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz, parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 21°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

Konya: 31°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz, parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 28°C, parçalı bulutlu

Çorum: 28°C, parçalı bulutlu

Samsun: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu, az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 30°C, az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

Kars: 31°C, parçalı az bulutlu

Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık

Van: 29°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 41°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 38°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 40°C, az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 41°C, az bulutlu ve açık