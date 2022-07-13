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- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- 13.07.2022 - 09:31
- Güncelleme : 13.07.2022 - 09:34
Bayram tatili birçok ilde, sağanak yağışlarla geçti.
Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları artarken, bazı bölgeler gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girdi.
Bayram sonrasında havanın nasıl olacağı ise merak konusu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre; hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında olması beklenirken, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.
Sağanak yağış uyarısı
Marmara bölgesinde, az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne: 32°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 29°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kütahya ve Afyonkarahisar çevresi için yağış bekleniyor
Ege’de, az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık
Kütahya: 25°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa: 32°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz, az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 35°C, az bulutlu
Hatay: 32°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
İç Anadolu, az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı: 29°C, parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz, parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 21°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Konya: 31°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Orta ve Doğu Karadeniz, parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 28°C, parçalı bulutlu
Çorum: 28°C, parçalı bulutlu
Samsun: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu, az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 30°C, az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Kars: 31°C, parçalı az bulutlu
Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık
Van: 29°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 41°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 38°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 41°C, az bulutlu ve açık