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    Meteoroloji'den birçok ilde şiddetli yağış uyarısı

    Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunu açıkladı.
    • 15.06.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 10:21
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    Meteoroloji'den birçok ilde şiddetli yağış uyarısı

    Yurdun birçok yerinde devam eden sağanak yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor..

    Yağışlar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporundaki verilere göre; çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

    Yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Kırklareli ile İstanbul'un Avrupa Yakası hariç) Marmara Bölgesi, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    Yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek

    Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

    Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den birçok ilde şiddetli yağış uyarısı #1

    9 il için hava tahminleri

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

    Samsun: Parçalı bulutlu 27

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 21

    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

    İstanbul'da 5 günlük hava tahmini

    Meteoroloji den birçok ilde şiddetli yağış uyarısı #2


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