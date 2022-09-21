Haberler

Gündem Haberleri

Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı: Sağanak yağış bekleniyor

Sonbaharın gelmesiyle artan yağışlar Bursa'da kuvvetli sağanak yağışın beklenmesine sebep oldu. Meteoroloji uyarısını yaptı. Bursa için sarı kodlu uyarı verildi.