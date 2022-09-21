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    Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı: Sağanak yağış bekleniyor

    Sonbaharın gelmesiyle artan yağışlar Bursa'da kuvvetli sağanak yağışın beklenmesine sebep oldu. Meteoroloji uyarısını yaptı. Bursa için sarı kodlu uyarı verildi.
    • 21.09.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:17
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    Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı: Sağanak yağış bekleniyor

    iHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'ya sağanak yağış anlamına gelen sarı kodlu uyarıyı yaptı.

    Buna göre, Bursa’da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

    Şiddetli yağış için vatandaşlar uyarıldı

    Yoğun yağış sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı ise vatandaşlar uyarıldı.

    Bu gece başlayacak yağış cuma gününe kadar devam edecek

    Bu gece saat 03.00’dan başlayıp cuma günü 06.00’a kadar sürmesi beklenen yağışla ilişkin yapılan açıklamada "Kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.


    Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı: Sağanak yağış bekleniyor #1


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