Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumuna ilişkin açıklama yayınladı...

Hava durumunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ VE TEKİRDAĞ ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esecek.