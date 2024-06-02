Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı: Socaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Haziran ayına girildi ve hava sıcaklıkları yurt genelinde arttı.
Meteoroloji 2 Haziran 2024 hava durumu raporunu yayınladı.
Bu rapora göre sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağış beklenmediği belirtiliyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek
Yayınlanan rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağış beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Doğu kesimleri parçalı bulutlu
Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar durumu
Meteoroloji raporuna göre, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgelerde göre hava durumu
Marmara Bölgesi:
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne °C, 35°C / Az bulutlu
İstanbul °C, 30°C / Az bulutlu
Kırklareli °C, 33°C / Az bulutlu
Kocaeli °C, 34°C / Az bulutlu
Ege Bölgesi:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar °C, 29°C / Az bulutlu ve açık
Denizli 36°C / Az bulutlu ve açık
İzmir 31°C: Az bulutlu ve açık
Muğla 34°C? Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 37°C / Az bulutlu ve açık
Antalya 30°C Az bulutlu ve açık
Burdur 31°C / Az bulutlu ve açık
Hatay 34°C / Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara, 30°C / Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 32°C / Parçalı ve az bulutlu
Konla 30°C / Parçalı ve az bulutlu
Sivas 27°C / Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 31°C / Parçalı ve az bulutlu
Düzce 34°C / Parçalı ve az bulutlu
Sinop 24°C / Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 27°C / Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Artvin 25°C / Parçalı ve az bulutlu
Samsun 27°C / Parçalı ve az bulutlu
Tokat 30°C / Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 24°C / Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 23°C / Parçalı ve az bulutlu
Kars 23°C / Parçalı ve az bulutlu
Malatya 31°C / Parçalı ve az bulutlu
Van 22°C / Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 35°C / Az bulutlu ve açık
Antep 35°C / Az bulutlu ve açık
Siirt 33°C / Az bulutlu ve açık
Urfa 36°C / Az bulutlu ve açıkHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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