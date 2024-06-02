Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı: Socaklıklar mevsim normallerinin üzerinde Meteoroloji, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Öte yandan hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

AA

Haziran ayına girildi ve hava sıcaklıkları yurt genelinde arttı.

Meteoroloji 2 Haziran 2024 hava durumu raporunu yayınladı.

Bu rapora göre sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağış beklenmediği belirtiliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek

Yayınlanan rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Doğu kesimleri parçalı bulutlu

Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar durumu

Meteoroloji raporuna göre, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelerde göre hava durumu

Marmara Bölgesi:

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne °C, 35°C / Az bulutlu

İstanbul °C, 30°C / Az bulutlu

Kırklareli °C, 33°C / Az bulutlu

Kocaeli °C, 34°C / Az bulutlu

Ege Bölgesi:

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar °C, 29°C / Az bulutlu ve açık

Denizli 36°C / Az bulutlu ve açık

İzmir 31°C: Az bulutlu ve açık

Muğla 34°C? Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi:

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 37°C / Az bulutlu ve açık

Antalya 30°C Az bulutlu ve açık

Burdur 31°C / Az bulutlu ve açık

Hatay 34°C / Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara, 30°C / Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 32°C / Parçalı ve az bulutlu

Konla 30°C / Parçalı ve az bulutlu

Sivas 27°C / Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 31°C / Parçalı ve az bulutlu

Düzce 34°C / Parçalı ve az bulutlu

Sinop 24°C / Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 27°C / Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Artvin 25°C / Parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C / Parçalı ve az bulutlu

Tokat 30°C / Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 24°C / Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 23°C / Parçalı ve az bulutlu

Kars 23°C / Parçalı ve az bulutlu

Malatya 31°C / Parçalı ve az bulutlu

Van 22°C / Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 35°C / Az bulutlu ve açık

Antep 35°C / Az bulutlu ve açık

Siirt 33°C / Az bulutlu ve açık

Urfa 36°C / Az bulutlu ve açık

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)