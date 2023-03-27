Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı: Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava dalgası geliyor

İlkbahar mevsimine girilmesiyle hava sıcaklıkları değişkenlik göstermeye başladı.
Yurdun doğusunda kar yağışı devam ederken, diğer bölgelerde yağmurla birlikte güneşli hava yüzünü gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde deprem bölgelerinde sel felaketi yaşanmıştı.
Güney'de yağmur etkisini sürdürürken, Marmara Bölgesi'nde ise bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor...
Kar ve yağmur uyarısı
Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek hafta için hava tahmin raporları paylaşmıştı.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken sağanak yağış ve karla karışık yağmurlu havanın yeniden etkili olacağı belirtildi.
Öte yandan İstanbul ve İzmir'de yağmurlu havanın etkisi altına girileceği tahmin ediliyor.
Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi ve çarşamba günü kar yağışının başlaması bekleniyor.
"Zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı"
Son olarak Meteoroloji zirai don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29.03.2023 Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege ve Batı Karadenız kıyılarında hafif, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli zirai don, Perşembe gününden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da hafif, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı.