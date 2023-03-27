Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı: Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava dalgası geliyor Yurt genelinde yağmur ve kar yağışı uyarısı yapılırken, perşembe gününden itibaren zirai don beklendiği açıklandı.

Haber Merkezi

İlkbahar mevsimine girilmesiyle hava sıcaklıkları değişkenlik göstermeye başladı.

Yurdun doğusunda kar yağışı devam ederken, diğer bölgelerde yağmurla birlikte güneşli hava yüzünü gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde deprem bölgelerinde sel felaketi yaşanmıştı.

Güney'de yağmur etkisini sürdürürken, Marmara Bölgesi'nde ise bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor...

Kar ve yağmur uyarısı

Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek hafta için hava tahmin raporları paylaşmıştı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken sağanak yağış ve karla karışık yağmurlu havanın yeniden etkili olacağı belirtildi.

Öte yandan İstanbul ve İzmir'de yağmurlu havanın etkisi altına girileceği tahmin ediliyor.

Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi ve çarşamba günü kar yağışının başlaması bekleniyor.

"Zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı"

Son olarak Meteoroloji zirai don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: