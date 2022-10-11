Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde bir söyleşiye katılan Metin Akpınar, cahil olarak nitelendirdiği AK Parti seçmenini eğitim seviyesi üzerinden hedef aldı.

59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali sona erdi.

Festival filmlerinden çok, verilen siyasi mesajlarla gündem oldu.

Festival kapsamında ödül töreni öncesinde ise tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, ‘Metin Akpınar ile Muhabbet' söyleşisine katıldı.

Antalyalılarla bir araya gelen Akpınar'ın söyleşide yaptığı konuşmanın kayıtlarında ise hakaret boyutlarına ulaştığı görüldü.

"Laiksiniz, Kemalistsiniz ne mutlu bana"

Güncel politik durumdan söz eden Akpınar, AK Parti seçmeninin eğitimsiz ve cahil olduğunu söyledi.

Akpınar, "Siz laiksinizdir, sekülersinizdir, pozitif bilimcisinizdir, Kemalistsinizdir ne mutlu bana... Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde 51 oy var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir.

Metin Akpınar, AK Parti seçmenini cahil diyerek aşağıladı VİDEO



"Karşı tarafta yüzde 51 oy var, eğitim seviyesi ilkokul 5"



Ben necip Türk milletinin kararlarından ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar. Niye? Eğitim seviyesi ortalama beşinci sınıf. Daha liseden mezun bile olamadık. O yüzden önce eğitim eğitim eğitim..." diye konuştu.

Sosyal medyada Akpınar'a tepki

Söyleşiye ilişkin o görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Akpınar'ın hakaret içerikli sözleri büyük tepki çekti.