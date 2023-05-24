Metin Akpınar'dan çarpıcı seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin Seçimlerle ilgili konuşan ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan dikkat çeken yorumlar geldi. "Baba metaforunu en net Erdoğan'da görüyoruz" diyen Akpınar, "Sonuca katlanmak zorundayız. Bükemediğin bileği öpeceksin" dedi.

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Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gitti...

Milyonlarca verilen oylamanın sonucunda milletvekili tercihleri belli olurken hiçbir Cumhurbaşkanı adayının yüzde 50 artı 1 oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler ile birlikte Cumhurbaşkanı belirlenecek.

Muhalefette hayal kırıklığı yaşanıyor

Ancak muhalefet Meclis’te çoğunluğu elde edememesi ve bekledikleri oy oranına ulaşamaması sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de ümidini kesen isimlerden dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Metin Akpınar'dan çarpıcı açıklamalar

Bu isimlerden birisi de muhalefete yakınlığıyla bilinen ünlü oyuncu Metin Akpınar.

KAFA TV Youtube kanalına konuşan Akpınar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Baba metaforunu en net Erdoğan'da görüyoruz"

Baba metaforunun en net Erdoğan'da görüldüğünü belirten Akpınar şöyle konuştu:

Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforununda etrafında birleşmeye neden oldu.

"Oylarını iktidara vermeleri gayet normal"

Deprem bölgesinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteği de değerlendiren Akpınar şu ifadeleri kullandı:

11 ilde büyük bir yıkım oldu. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Çünkü o bölgede hemen inşaat çalışmaları başladı. Millet ittifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.

"Bükemediğin bileği öpeceksin"

Seçimlerin kaybedilme ihtimali üzerine de konuşan ünlü oyuncu şöyle devam etti: