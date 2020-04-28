Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu'na tepki gösterdi

Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ankara Barosu’na eleştirilerini sıralayarak, “Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.

Türkiye iki gündür, koronavirüs dışında Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alarak yapmış olduğu açıklamayı konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Diyanet İşleri Başkanımız, ne dediyse doğrudur. Ankara Barosu haddini bilmelidir.” değerlendirmesinin ardından bugün, Türkiye Barolar Birliği’nin ilk ağzından da benzer bir açıklama geldi.

“SORUMSUZ AÇIKLAMA”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu’nu sert bir dille eleştirerek, gündemi değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Feyzioğlu, “Ankara Barosu, 100 yıllık Cumhuriyet’in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Koronavirüs salgını sebebi ile ülkemiz ve adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygılarının yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir. Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliği ile sahip çıkmaktır. Onları hem sağlık hem de esas olarak ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak ve bunun takipçisi olmaktır."



Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na: Sorumsuz açıklama yapıldı İZLE