Metin Feyzioğlu kimdir,nereli ve kaç yaşında? Metin Feyzioğlu'nun eski görevi nedir?

Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan esli Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor.İşte merak edilen hayatı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Metin Feyzioğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları eski Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu hakkında merak ettiklerini internette araştırmaya başladı.

Peki kimdir Metin Feyzioğlu? İşte merak edilen hayatı ve kariyeri..





Metin Feyzioğlu kimdir?

Metin Feyzioğlu 7 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi.Feyzioğlu'nun annesi doğumdan iki saat sonra hayatını kaybetmiştir.

Annesi vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinilen Metin Feyzioğlu Ankara'da dedesi ve anneannesi tarafından büyütüldü.

Metin Feyzioğlu lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde alarak 1986 yılında mezun oldu.Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlayarak 1990 yılında mezun oldu.





Ankara Barosu'na 1991 yılında kayıt olan Feyzioğlu 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı.

Feyzioğlu 2002 yılında Doçent, 2005 yılında ise Profesör olmuştur. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olan Metin Feyzioğlu bu görevde bir çalıştı.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013'te Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı olmuştur.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atandı.

